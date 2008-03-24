Міністр з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Володимир ШАНДРА заявляє, що перші 5-10 років після запровадження системи екстреної допомоги «112» номери «01», «02», «03», «04» залишатимуться чинними.

Про це він повідомив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

За словами міністра, перші кілька років роботи лінії «112» старі номери екстреної допомоги будуть продовжувати працювати, як це прийнято в Європі. «Ці номери будуть, за ними можна буде телефонувати, якщо людина за звичкою захоче подзвонити, то вона обов’язково отримає відповідь і їй буде надано допомогу», – повідомив В.ШАНДРА.

Міністр пояснив, що звісно, ніхто не збирається розформовувати ані пожежні частини, ані «швидку допомогу» та інші служби, йдеться насамперед про покращення узгодженості їхньої роботи. За словами В.ШАНДРИ, диспетчер, який отримуватиме виклик за лінією «112», буде зобов’язаний оперативно класифікувати ситуацію, що виникла, у разі потреби надати психологічну допомогу, терміново переадресувати виклик профільній службі і прослідкувати, щоб допомога була адресною і обов’язково дійшла до людини.

Як повідомляв УНІАН, МНС планує відкрити диспетчерську службу екстреної допомоги “112” до 2012 року. Єдина служба екстреної допомоги об`єднає існуючі зараз служби «01», «02», «03», «04».

МНС планує одразу побудувати систему 5-го покоління, що передбачає визначення місця, звідки відбувається виклик, включає комплекс заходів і систему взаємодії між міліцією, пожежниками, «швидкою допомогою», операторами мобільного зв’язку, дає можливість оперативно приймати рішення і стежити за розвитком ситуації.

На сьогодні, за даними МНС, найбільша кількість дзвінків надходить на номер “03” («швидка допомога») – 42%, близько 25% - на номер “02” (міліція), близько 17% - на номер “04” (служба газу), і 13% - на номер “01” (пожежна служба).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у грудні 2007 року закликав Міністерство з питань надзвичайних ситуацій в 2008 році організувати державну диспетчерську службу екстреної допомоги населенню “112”.