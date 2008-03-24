Допомагати сім`ям з дітьми треба інакше

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ пропонує надавати одноразову допомогу при народженні першої дитини в розмірі 10 прожиткових мінімумів для дітей віком до шести років.

Відповідний проект Закону “Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (щодо розміру допомоги при народженні дитини та допомоги на дітей) зареєстрований у Верховній Раді.

Крім того, законопроектом передбачається, що при народженні першої дитини буде видаватися допомога щомісячно протягом наступних 12 місяців у розмірі 1,2 прожиткового мінімуму.

Законопроектом визначено, що допомога при народженні другої дитини надається у наступному порядку: одноразово в розмірі 11 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на місяць призначення допомоги та щомісячно протягом наступних 24 місяців в розмірі 1,6 прожиткового мінімуму. При цьому допомога при народженні третьої і наступної дитини надається у наступному порядку: одноразово в розмірі 12 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на місяць призначення допомоги, та щомісячно протягом наступних 36 місяців в розмірі 2,4 прожиткового мінімуму.

Також законопроектом передбачається, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 25% прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на місяць виплати.

Законопроектом розширено перелік видів державних допомог - на дітей віком від 3 до 13 років та на дітей віком від 13 до 18 років, а також визначено коло осіб які мають право на їх отримання. Зокрема, передбачено, що розмір щомісячної допомоги на дитину віком від 3 до 13 років становить не менше 15% прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком від 6 до 18 років, а на дитину від 13 до 18 років - не менше 30%.

Нині діючим законом передбачено, що допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу дитину, 50 000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.