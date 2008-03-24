Депутати пропонують парламенту вдатися до мораторію на закриття сільських шкіл

Верховній Раді України пропонується запровадити мораторій на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до прийняття Закону України «Про державний бюджет на 2009 рік».

Відповідний проект постанови, внесений народними депутатами Володимиром ПОЛОХАЛОМ (БЮТ), Володимиром ЛИТВИНИМ (Блок Литвина) і Лесею ОРОБЕЦЬ (НУ-НС), зареєстрований у парламенті.

Проектом постанови передбачається, що Кабінет міністрів України має доручити місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування проаналізувати ситуацію щодо функціонування загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості з урахуванням прогнозованих демографічних змін та вжити заходів призупинення їх необґрунтованої ліквідації. Крім того, уряд повинен вжити невідкладних заходів щодо зміни умов фінансування загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, а також організувати підвезення учнів до місць навчання. Крім того, планується, що уряд має проаналізувати хід виконання державної програми «Шкільний автобус” та передбачити у державному бюджеті на 2009 рік збільшення коштів на її фінансування.

Пропонується також внести відповідні зміни до законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту» щодо забезпечення зменшення граничної чисельності учнів у класах від 5-ти до трьох осіб і порядку ліквідації власником (засновником) діючих загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній формі власності, лише за згодою відповідного органу місцевого самоврядування і за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління у сфері освіти.