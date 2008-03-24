«Газ України» через неотримання рекламних послуг зазнав збитків на 11 млн. грн.

Дочірня компанія НАК “Нафтогаз Украины” «Газ України» через неотримання рекламних послуг зазнала збитків у сумі 11,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за матеріалами цього управління та Управління по боротьбі з організованою злочинністю у м.Києві Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України проти директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю.

Як зазначили у прес-службі, він, зловживаючи владою, уклав ряд угод з підприємствами, які мали здійснити рекламні послуги, проте роботи не проводилися і рекламні послуги не надавалися.

Директора цього ТОВ затримано до обрання міри запобіжного заходу