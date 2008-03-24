Китай відправить ще два кораблі на пошуки українських моряків

Китай планує послати ще два рятувальні судна в район, де в результаті зіткнення з китайським сухогрузом в акваторії Сянгана затонуло українське судно. 80-метрове судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з 150-метровим китайським кораблем близько 9 години вечора у суботу. Зіткнення відбулося в протоці між районом Туєн Мун і сянганським аеропортом. Китайське судно одержало пробоїну діаметром в один метр, але ніхто з членів екіпажу не постраждав. З 25 членів екіпажу, які знаходилися на українському судні, було врятовано тільки сім. Всі вони вже виписані з лікарні. Інші 18 моряків найімовірніше знаходилися у відсіках судна або спали. Вони вважаються зниклими без вісті.

Газета.ру