Червоненко не хоче з Суркісом смішити країну

Кабінет Міністрів України практично не фінансує підготовку до Євро-2012, тож Євген Червоненко і Григорій Суркіс об`єднали зусилля задля спільної мети. Про це розповів в інтерв`ю радіо "Свобода" глава Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 Євген Червоненко.

"Шлях мій з Григорієм Суркісом не простий, але на сьогодні у нас в обох нема іншого шляху, ми потиснули руки і робимо обидва все, щоб це вдалося. Він зрозумів, що без мене тяжко, як і мені тяжко без Федерації. А взагалі у нас одна мета, і ми не хочемо з ним смішити всю країну. Тому ми знайшли спільну мову. Сьогодні ми, по суті, з’єднали команди Агентства і Федерації. Бо обмаль фінансування. До речі, Кабмін практично досі не фінансує. А якщо я Вам скажу ті статті фінансування, то це смішно...", - сказав Червоненко.

"Головна теза, яка є моєю релігією в проекті Євро-2012, і я хочу зробити головний наголос: поки я керівник Агентства, я мушу робити все будь-яким шляхами, бо Україна, ті люди, серед яких я живу і є громадянином цієї країни, не вибачать менеджерського провалу. Тому моїм головним гаслом було: від’єднайте Євро-2012 від політики взагалі. Друге гасло: вам в таксі що важливо – «шашечки» чи їхати»", - відзначив Червоненко.