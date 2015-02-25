Через обвал гривні українці скуповують продукти: експерти кажуть про спекуляції торгових мереж

Курс долара призвів до ажіотажу в магазинах. Там порожніють полиці з борошном, цукром і крупами. Розмітають найдешевші вітчизняні продукти та найдорожчі, імпортні. Це стосується побутової хімії, косметики та алкоголю. Харчі середнього цінового сегменту спокійно стоять на полицях, йдеться в сюжеті ТСН.

"Це не паніка - це інвестиції в майбутнє", кажуть люди. Хтось знецінені гривні вкладає у туалетний папір, хтось - у кілограми круп і макаронів.

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Українці розкуповують борошно, цукор, великі ємності з вітчизняною олією та закордонною оливковою олією.

"Тому що гривні стали фантиками. І як у 90-тих просто страшно за завтрашній день", - кажуть покупці.

Цінники на імпортних товарах сьогодні помножували на 39. Яка цифра буде в обмінниках завтра - незрозуміло. Це і провокує ажіотаж у магазинах.

Люди в першу чергу запасаються іноземними товарами. Те, що не виробляє Україна, найбільше дорожчає. Це, наприклад, підгузки, побутова хімія. Також люди скуповують товари, які довго не псуються.

Мішками до каси несуть цукор, крупи, макарони. Скільки часу треба стандартній родині з двох дорослих і двох дітей, аби спожити мішок борошна, не можуть визначити навіть експерти. Тому вважають: те, що не з'їла інфляція, підточить навала комах.

Експерти кажуть, що ціни на українські продукти вже обскакали і захмарний курс долара, і вартість палива. І це свідчить лише про спекуляції торгівельних мереж.

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"Наші товари ростуть, тому що транспортні витрати досить високі. Але вони не мають зростати так швидко. Це означає, що не працює Антимонопольний комітет", - каже доктор економічних наук Олександр Савченко.

Експерти впевнені, що дефіциту харчів в Україні немає і не буде. Та сама гречка, цукор і макарони середнього цінового сегменту спокійно стоять на полицях.

Однак відсутність адекватного розуміння того, що відбувається з гривнею, і чим все закінчиться, провокує продуктовий масовий психоз серед українців.