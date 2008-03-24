Водолази дісталися затонулого «Нафтогаза-67» і шукають людей

Водолази почали обстежувати приміщення українського судна "Нафтогаз-67", що затонуло в Гонконгській протоці 22 березня.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місці події працюють рятувальні служби Китайської Народної Республіки.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 130 рятувальників, 20 суден, 1 потужний морський кран та вертольоти.

Водолазами встановлено, що через сильну течію судно продрейфувало декілька сот метрів від місця аварії і лежить на ґрунті догори дном на глибині 37 м. За допомогою морського крану судно відбуксоване з судоходного каналу на мілину і водолази розпочали обстеження його приміщень, у яких можуть знаходитись члени екіпажу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2008 року № 499-р, утворено Комісію з розслідування причин аварії транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67", яку очолює міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Сьогодні планується виліт Комісії до КНР.

Ситуація знаходиться під контролем МНС та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня поблизу району Туен Мун в Гонконгській протоці сталося зіткнення транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" (прапор України, належить ДАТ "Чорноморнафтогаз", екіпаж - 25 осіб, з них 24 громадяни України, з 2003 року судно виконувало роботи за договорами фрахту у Південно-Східній Азії) з балкером "Яохай" (прапор КНР), внаслідок чого судно "Нафтогаз-67" затонуло.

Було врятовано 7 моряків (6 громадян України та 1 громадянина КНР), доля 18 членів екіпажу залишається невідомою.