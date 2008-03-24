Вандали «прикрасили» Івано-Франківськ матюками і тризубом у зашморзі

В Івано-Франківську невідомі вночі розписали фарбою всі стіни приміщення обласної організації Конгресу українських націоналістів.

Про це сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН керівник молодіжної референтури Івано-Франківської обласної організації КУН Василь ПОПОВИЧ.

За його словами, на стінах, окрім нецензурних висловів, були й такі: «Фашизм не пройде», «Ні - фашизму» та символіка нацистів. А на вхідних дверях намалювали шибеницю із тризубом в зашморзі.

В.ПОПОВИЧ також повідомив, що викрадено прапори, які були на флаштоці приміщення: державний та червоно-чорний Конгресу українських націоналістів.

В.ПОПОВИЧ висловив здивування цинізмом вандалів, оскільки приміщення знаходиться поблизу залізничного вокзалу, де багато міліціонерів. За його словами КУНівці про акт вандалізму повідомили правоохоронцям.

Як передає кореспондент УНІАН, подібні написи було зроблено і на стінах інших приміщень. Зокрема, на приміщенні Івано-Франківської станиці «Пласт» (українська скаутська організація) було написано «Логово фашистов», «Українці проти расизму», намальовано фашистську символіку та інше.