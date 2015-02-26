У п'ятницю до України прийде справжня весна - температура місцями підніметься до +17
У п'ятницю, 27 лютого, температура повітря в Україні залишиться високою, вдень вона складе 2-9 тепла, у південній частині потеплішає до 10-15, а місцями навіть до 17 градусів тепла.
У той же час, уночі очікується 0-6 тепла. Атмосферний фронт обумовить дощі на півночі, заході і місцями в центрі України, на решті території суттєві опади малоймовірні. Місцями очікуються тумани, повідомляє «Оpogode».
У західній частині вночі пройдуть дощі, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 тепла, на Закарпатті до 10-14 градусів тепла.
У північних областях очікується дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.
У центральній частині дощова погода можлива тільки у Вінницькій області. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.
Читайте такожСиноптики пообіцяли українцям теплий лютий, але весна почнеться заморозками
У східних областях буде переважно сухо. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 2-7 тепла.
У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів, місцями 10-17 тепла.
У Києві пройде дощ. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 3-6 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.