У п'ятницю до України прийде справжня весна - температура місцями підніметься до +17

У той же час, уночі очікується 0-6 тепла. Атмосферний фронт обумовить дощі на півночі, заході і місцями в центрі України, на решті території суттєві опади малоймовірні. Місцями очікуються тумани, повідомляє «Оpogode».

У західній частині вночі пройдуть дощі, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 тепла, на Закарпатті до 10-14 градусів тепла.

У північних областях очікується дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У центральній частині дощова погода можлива тільки у Вінницькій області. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.

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У східних областях буде переважно сухо. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 2-7 тепла.

У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів, місцями 10-17 тепла.

У Києві пройде дощ. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 3-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.