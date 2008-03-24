Затонулий «Нафтогаз-67» не подає ознак життя

Україна вимагатиме компенсації в тому разі, якщо винним в аварії українського судна в Гонконзькій протоці виявиться китайський корабель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив міністр транспорту і зв`язку, голова міжвідомчої комісії з розслідування цієї події Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Безперечно, ми діятимемо відповідно до міжнародної процедури, і, безумовно, якщо там вина буде китайського корабля, то, звісно, відповідні санкції виставлятимемо. Це однозначно», - сказав він.

Міністр відзначив, що поки що інформації про корабельну аварію недостатньо, оскільки українські фахівці ще не дісталися до місця аварії. «Інформація дуже складна. Наприклад, на моє запитання, як могло статися, що (стався) бічний удар – це для мене ключове питання – глава морського департаменту Гонконгу ухилився від відповіді. Тобто, ви прекрасно розумієте, що й та сторона веде себе дуже обережно», - сказав він.

Як повідомив Й.ВІНСЬКИЙ, сьогодні робоча група Мінтрансзв’язку, яка входить до складу міжвідомчої комісії, під керівництвом першого заступника міністра Віталія ШЕВЧЕНКА вилетить до Гонконгу. Офіційне розслідування аварії веде Морська адміністрація Гонконгу.

Як відзначив міністр, аварійно-рятувальна операція триває, проте українське судно досі не підняте, зокрема, через значну глибину. З тих відомостей, що їх має Й.ВІНСЬКИЙ, «прослуховування судна безуспішне, відповіді із судна водолази не одержали».

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що доля 18 членів екіпажу, як і раніше, невідома.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортний-буксирного судна «Нафтогаз-67» (власник “Чорноморнафтогаз», Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні "Нафтогаз-67" перебували 25 осіб – 24 українці і один представник Китаю. Сім членів екіпажу – один громадянин Китаю і шість українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі. 18 українських моряків у даний час вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи тривають.