Ціна на бензин ще збільшиться

21 березня представники Мінпаливенерго і нафтотрейдери остаточно погодили текст меморандуму про партнерство. Документ повинен дозволити контролювати «галопуючі» ціни на паливо. Як з`ясувало «Дело», під час діалогу було вирішено найголовніше питання - формула ціноутворення на паливо буде підкоригована.

Як відзначили джерела, знайомі з ходом переговорів, на кінцевому споживачеві ця домовленість позначиться збільшенням ціни на бензин і дизельне паливо ще на 10 копійок. Тобто, якщо на кінець березня - початок квітня за діючою формулою ціна мала вийти на рівень 6 гривень за літр 95-го бензину, то з урахуванням нових домовленостей вона складе 6,1 гривні.

Виконавчий директор аналітичної компанії UPECO Сергій Куюн відзначає, що питання про перегляд «цінового коридору» назріло дуже давно. «Діюча нині формула була створена восени 2006 року. Вона потребує перегляду, як мінімум тому що за минулий рік залізничні тарифи виросли на 18%, інші послуги виросли, зарплати. Таким чином, це питання не може не хвилювати операторів», - сказав він. На думку експерта, якщо проіндексувати всі зміни, які відбулися за два роки з моменту затвердження діючої формули, то, дійсно, до всіх її складових потрібно накинути додатково 8-10 копійок на літр.

У Мінпаливенерго підтверджують інформацію про те, що ціновий коридор мінятиметься. Прес-секретар відомства Фент Ді говорить: «Формула буде змінена з урахуванням всіх реалій ринку. З урахуванням курсу долара, вартості нафти на світовому ринку, об`ємів постачань нафти на нафтопереробні заводи, об`ємів переробки нафти і продажів бензину і дизпалива по Україні з урахуванням попиту». За його даними, підписання меморандуму планується у вівторок-середу. «Міністр палива і енергетики Юрій Продан дав два дні на «косметичне» доопрацювання документа», - відзначив Фент Ді.

Зі свого боку, нафтотрейдери дали згоду, що якщо формула буде переглянута об`єктивно, вони її дотримуватимуться. «Якщо під меморандумом стоятиме підпис компанії «ТНК-ВР», це означатиме, що ми виконуватимемо всі узяті на себе зобов`язання», - сказав виданню прес-секретар компанії «ТНК-ВР» Дмитро Звєрєв.