Генпрокуратура звинувачує структуру Семенюк у незаконій приватизації

Головне управління Генеральної прокуратури України з нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості порушило кримінальну справу стосовно службових осіб Фонду державного майна України.

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу України (Незаконна приватизація державного, комунального майна).

Встановлено, що службові особи Фонду державного майна України у 2006 році здійснили відчуження комерційним структурам об`єктів державної власності, а саме: частину виробничо-складських приміщень ДП «Завод Арсенал» загальною площею понад 2 тис. кв.м, які, згідно з законом, не підлягали приватизації.

Ведеться досудове слідство.