Лідер культової рок-групи помер від алкогольного отруєння

Лідер російської культової рок-групи «Гражданская оборона» Єгор Лєтов помер від гострої дихальної недостатності, що розвинулася від отруєння алкоголем, повідомила старший помічник керівника слідчого управління слідчого комітету при прокуратурі в Омській області Катерина Павлова. «Причина смерті - гостра дихальна недостатність, що розвинулася в результаті гострого отруєння етанолом», - сказала Павлова.

Лєтов помер в Омську 19 лютого. Як попередня причина смерті називалася серцева недостатність.

Газета.ру