Невідомий порошок, адресований Кернесу, випробують на піддослідних тваринах?

Сьогодні о 9.20 під час опрацювання поштової кореспонденції у канцелярії виконкому Харківської міської ради було виявлено конверт, адресований секретарю міськради Геннадію КЕРНЕСУ, з порошком невідомого походження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, у терміновому порядку було евакуйовано співробітників канцелярії, а також викликано відповідні служби МНС, МВС, аварійно-рятувальну службу і санепідемстанцію.

На місці були взяті проби повітря, перевірений радіаційний фон, який виявився нормальним.

Конверт був вилучений і направлений на дослідження до лабораторії санепідслужби. Вранці роботу канцелярії було призупинено.

Коментуючи ситуацію, заступник директора департаменту діловодства міськвиконкому Віктор РОГОВ повідомив, що на конверті стояв напис «у канцелярії не розкривати». На зворотній адресі, написаній від руки, вказувалося – «вул. Сумська, 64, ХОДА». Під час обробки листів порошок крізь щілини конверту висипався на стіл і підлогу.

Обласна санепідслужба досліджує порошок на наявність збудника сибірки.

Відповідаючи на запитання журналістів, завідувач відділу особливо небезпечних інфекцій обласної санепідстанції Лідія ТКАЧЕНКО зазначила, що впродовж останніх 5-6 років було понад 30 подібних випадків, і жодного разу діагноз "сибірка" не підтвердився. Цей збудник не був виявлений жодного разу, а інші збудники у подібному вигляді не грають такої епідеміологічної ролі.

«Тому ми зараз проведемо дослідження саме на наявність збудника сибірки. Буде зроблена бактеріоскопічна люмінісцентна мікроскопія, і якщо буде знайдений збудник, далі проводитимемо посіви і заражатимемо біопробних тварин. Тоді видача остаточного результату затягнеться, а попередній експрес-аналіз буде готовий вже через годину», - відзначила Л.ТКАЧЕНКО.