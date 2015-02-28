Відомий російський журналіст закликав не ходити на ефіри ТБ по Нємцову

Відомий російський журналіст Матвій Ганапольський закликав колег - журналістів, політологів, аналітиків не ходити на ефіри, так звані, аналітичні передачі про опозиційного політика Бориса Нємцова, якого застрелили вчора в Москві.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Шановні колеги по ФБ - журналісти, політологи, аналітики і всі ті, хто любив і цінував Бориса. Зараз телевізійна державна зграя шукає гостей на свої, так звані, аналітичні передачі, які у них виростають з того самого кореня, з якого це слово. Їм потрібно спішно виготовити вариво, де треба відмазати владу і довести, що вона до вбивства ніякого відношення не має, типу: "Ви хочете сказати, що стріляв Путін?!!! Що за маячня!!! Навіщо йому це??? Він навіть матері Нємцова дзвонив!!!!" Вони будуть нагадувати про передбачливість вождя: "Пам'ятайте, Путін попереджав, що вороги країни можуть піти на "сакральну жертву!"

Ви будете стояти в будь-якій з цих програм, а навпроти вас будуть штовхати один одного ліктями, щоб пробитися до мікрофона, всі ті ж, хто спускав курок пістолета вбивці - вся ця шобла, яка буде бризкати слиною, доводячи, що "і віце-прем'єром Нємцов був поганим, а патріотом взагалі нікчемним", - пише журналіст.

На думку Ганапольського, це буде не передача, присвячена пам'яті Нємцова, а спецоперація, яка повинна запевнити глядачів, що «його вбив Захід, Меркель, Обама, Порошенко чи Правий сектор, бо вони "збили його з правильного шляху, а він подавав такі надії!"

«Ви думаєте, що підете на передачу, присвячену його пам'яті, але ви йдете на інше - на спецоперацію, де потрібно змусити всіх забути погрози Кадирова; розпалювання ненависті проти опозиції; війну в Україні і загибель там російських солдатів, падіння рубля і смерть російської економіки. Вам буде запропоновано стати учасником постійного багаторічного телешоу "Визнач ворога! Знайди ворога! Убий ворога!», - написав він.

За словами Ганапольського, у справі гібридного життя Росія дійшла до досконалості.

«Гібридно все, що робить Росія: війна в Україні, економічний крах країни, падаючий рубль, ходи проти Майдану, якого немає. І головний сенс гібридності в тому, що злочин скоюють одні, а бенефіціари зовсім інші. Але саме Борис завжди відкрито говорив, що будь-яка гібридна війна не сховає руки тих, у кого вони по лікоть в крові. За це його і вбили. Так що, не ходіть до людоїдів на їхнє свято, під брехливі сльози. Не зраджуйте пам'ять Бориса Нємцова, підступно вбитого за всіх нас», - зазначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 лютого, близько опівночі в центрі Москви був застрелений російський опозиційний політик Борис Нємцов.