Відомий російський журналіст закликав не ходити на ефіри ТБ по Нємцову
"Не ходіть до людоїдів на їхнє свято, під брехливі сльози. Не зраджуйте пам'ять Бориса Нємцова, підступно вбитого за всіх нас", - написав Ганапольський
Відомий російський журналіст Матвій Ганапольський закликав колег - журналістів, політологів, аналітиків не ходити на ефіри, так звані, аналітичні передачі про опозиційного політика Бориса Нємцова, якого застрелили вчора в Москві.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Шановні колеги по ФБ - журналісти, політологи, аналітики і всі ті, хто любив і цінував Бориса. Зараз телевізійна державна зграя шукає гостей на свої, так звані, аналітичні передачі, які у них виростають з того самого кореня, з якого це слово. Їм потрібно спішно виготовити вариво, де треба відмазати владу і довести, що вона до вбивства ніякого відношення не має, типу: "Ви хочете сказати, що стріляв Путін?!!! Що за маячня!!! Навіщо йому це??? Він навіть матері Нємцова дзвонив!!!!" Вони будуть нагадувати про передбачливість вождя: "Пам'ятайте, Путін попереджав, що вороги країни можуть піти на "сакральну жертву!"
Ви будете стояти в будь-якій з цих програм, а навпроти вас будуть штовхати один одного ліктями, щоб пробитися до мікрофона, всі ті ж, хто спускав курок пістолета вбивці - вся ця шобла, яка буде бризкати слиною, доводячи, що "і віце-прем'єром Нємцов був поганим, а патріотом взагалі нікчемним", - пише журналіст.
На думку Ганапольського, це буде не передача, присвячена пам'яті Нємцова, а спецоперація, яка повинна запевнити глядачів, що «його вбив Захід, Меркель, Обама, Порошенко чи Правий сектор, бо вони "збили його з правильного шляху, а він подавав такі надії!"
«Ви думаєте, що підете на передачу, присвячену його пам'яті, але ви йдете на інше - на спецоперацію, де потрібно змусити всіх забути погрози Кадирова; розпалювання ненависті проти опозиції; війну в Україні і загибель там російських солдатів, падіння рубля і смерть російської економіки. Вам буде запропоновано стати учасником постійного багаторічного телешоу "Визнач ворога! Знайди ворога! Убий ворога!», - написав він.
За словами Ганапольського, у справі гібридного життя Росія дійшла до досконалості.
«Гібридно все, що робить Росія: війна в Україні, економічний крах країни, падаючий рубль, ходи проти Майдану, якого немає. І головний сенс гібридності в тому, що злочин скоюють одні, а бенефіціари зовсім інші. Але саме Борис завжди відкрито говорив, що будь-яка гібридна війна не сховає руки тих, у кого вони по лікоть в крові. За це його і вбили. Так що, не ходіть до людоїдів на їхнє свято, під брехливі сльози. Не зраджуйте пам'ять Бориса Нємцова, підступно вбитого за всіх нас», - зазначив журналіст.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 лютого, близько опівночі в центрі Москви був застрелений російський опозиційний політик Борис Нємцов.