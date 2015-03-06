У Красному Лучі бойовики відключають українські телеканали
13:31, 06 березня 2015Суспільство
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У м. Красний Луч Луганської області бойовики відключають мовлення українських телеканалів.
Були відключені передавачі 2 українських телеканалів / slon.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На Луганщині у м. Красний Луч, контрольованому бойовиками, на вимогу окупантів були відключені передавачі 2 українських телеканалів», - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, 5 березня о 13.00 Херсонщина, Миколаївщина та Крим залишилися без українських новин через припинення роботи Лучивскої філії Концерну РРТ.
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