У Красному Лучі бойовики відключають українські телеканали

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Луганщині у м. Красний Луч, контрольованому бойовиками, на вимогу окупантів були відключені передавачі 2 українських телеканалів», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня о 13.00 Херсонщина, Миколаївщина та Крим залишилися без українських новин через припинення роботи Лучивскої філії Концерну РРТ.