На Миколаївщині, Херсонщині та у Криму відключена трансляція українських каналів - активісти

Про це заявляє Інформаційний Майдан із посиланням на мешканців с. Луч Миколаївської області, у якому розташований один із найпотужніших технічних центрів, що забеспечує трансляції загальнонаціональних програм телебачення, радіомовлення, обласної державної телепрограми і недержавних телерадіопрограм, передачу по мережах РРЛ програм телебачення, радіомовлення, цифрових потоків на Херсонщину, Миколаївщину та Крим.

Активісти Інформаційного Майдану заявляють, відключення РЦ Луч відбулося через несплату рахунків за електроенергію Концерном РРТ. Володимир Іщук заявив, що таке рішення було прийняте через відсутність грошей.

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Також в Інформаційному Майдані повідомляють, що радіотелевізійна передавальна станція (РТПС) у м. Миколаїв отримала повідомлення про відключення електроенергії завтра, 6 березня, о 8 ранку з тієї самої самої причини.

Водночас активісти заявляють, що рахунки за електроенергію на потужностях КРРТ, що контролюються сепаратистами в зоні АТО , сплачуються без затримок і трансляція російської пропаганди на Сході Україні не зупинялася жодного разу.

Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів України 16 лютого 2015 року звільнив Півнюка О.В. з посади генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Виконуючим обов’язки генерального директора КРРТ призначено першого заступника генерального директора Володимира Іщука.