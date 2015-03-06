Прокуратура оголосила підозру колишнім керівникам СБУ

Зокрема, підозри з ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки") оголошені колишньому голові СБУ, його колишньому заступнику - керівнику Антитерористичного центру при СБУ і колишньому начальнику Головного управління СБУ в Києві і Київській області.

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В управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ повідомили, що встановлено, що ці керівники СБУ, не маючи правових підстав, всупереч вимогам законодавства, з метою придушення протестних акцій, 18 лютого 2014 року оголосили про проведення антитерористичної операції і почали її проведення в центральній частині. Києва. Зокрема, силами центру спеціальних операцій "А" при СБУ вони організували захоплення будівлі Федерації профспілок, що призвело до пожежі в цьому будинку і смерті двох осіб.

Печерським районним судом Києва колишньому начальнику Головного управління СБУ в Києві та Київській області обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, а колишній голова СБУ та його заступник оголошені в розшук.