У Дніпропетровську затримали раніше судимого, який підірвав гранату
У Дніпропетровську затримано 32-річного чоловіка, який у балці біля одного з житлових будинків на проспекті Миру кинув гранату
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу ГУ МВС області.
"Чоловік після вживання спиртних напоїв, у балці біля одного з будинків по проспекту Миру, що в Індустріальному районі, кинув гранату. Крім самого підривника, постраждалих немає", - зазначили в МВС.
Відомо, що чоловік є раніше засудженим та не перебував у зоні проведення АТО.
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"Затриманому надано медичну допомогу. Наразі чоловік доставлений до Індустріального райвідділу міліції, де надає пояснення", - повідомили в міліції.
Відомості за фактом події внесено до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 КК "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.