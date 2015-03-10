СБУ фіксує зростання кількості підроблених перепусток в окремі райони зони АТО

ро це в інформаційному центрі Донецької облдержадміністрації повідомила прес-офіцер об’єднаного штабу управління АТО Марія Римар.

Вона зазначила, що довірливі громадяни відгукуються на пропозиції злочинців та намагаються придбати саморобні перепустки в окремі райони Донецької та Луганської областей, при цьому зловмисники видурюють у потерпілих до 1600 грн за одну фальшивку.

«Зокрема за фактом перетину за підробленою перепусткою лінії розмежування особою, яка придбала сфальшовані документи в Донецьку, розпочато кримінальне провадження. Даний злочин карається обмеженням волі на строк до двох років», - повідомила Римар.

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Вона нагадала, що перепустки встановленого зразка слід отримувати у Старобільську, Артемівську, Великій Новосілці та Маріуполі. Порядок одержання документів оприлюднено на офіційному сайті СБУ. Громадяни також можуть звертатися за роз`ясненнями на номери координаційного центру Штабу АТО: 092 31 805 05 та 067 334 07 95.