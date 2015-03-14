На Харківщині співробітник РДА протягом 5 років отримував зарплату за неіснуючих працівників

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, правоохоронці сектору протидії злочинності у сфері економіки викрили зловмисника на початку березня.

За відомостями міліції, 56-річний посадовець, змовившись з директором місцевої школи, включив до тарифікаційних списків прізвища своїх знайомих та отримував за них заробітну плату. Збиток, завданий державі з 2010 року і до теперішнього часу, склав 70 тис. грн.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Досудове розслідування триває.