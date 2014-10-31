Голова Донецької ОДА закликав жителів окупованих територій проігнорувати вибори в «ДНР»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор сьогодні ввечері в ефірі програми «Шустер. Live» на Першому національному каналі.

Кіхтенко підкреслив, що донеччани, які живуть на територіях, зайнятих бойовиками, хочуть миру і спокою.

«Люди «наїлися» влади «ДНР». Думаю, вони будуть саботувати їхні вибори. Інша справа, як все це буде рахуватися», - сказав керівник області.

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Він зазначив, що в організації псевдовиборів простежується російський сценарій - ставка робиться на так званого «голову уряду ДНР» Олександра Захарченка, є й технічні кандидати.

Кіхтенко закликав людей на окупованій території «проігнорувати так звані вибори 2 листопада, щоб потім не мати ще більших проблем».

Відповідаючи на запитання ведучого Савіка Шустера щодо ставлення мешканців регіону до київської влади, губернатор підкреслив, що в Донецькій області воно набагато краще, ніж у Луганській.