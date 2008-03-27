Кабмін вирішив ”викинути” на ринок 25 тисяч тонн цукру

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про інтервенцію на ринок 25 тис. тонн цукру з Аграрного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр АПК Юрій МЕЛЬНИК.

Він зазначив, що цукор буде запропоновано всім областям. «Визначати, чи потрібен цукор, будуть облдержадміністрації і підприємства торгівлі», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики ініціює проведення інтервенцій на ринку цукру, щоб уникнути підвищення цін на цей продукт.

Як заявив журналістам заступник міністра аграрної політики Іван ДЕМЧАК, “щоб уникнути підвищення цін готується проект постанови про інтервенції на ринку цукру”, - сказав він.

Як зазначив І.ДЕМЧАК, в Аграрному фонді на сьогодні є в наявності 25 тис. тонн цукру, закупленого в попередні роки. За його словами, в тих регіонах, де буде проблема із забезпеченням цукру в роздрібній торгівлі, “ми готові через день-два продавати цукор за ціною приблизно 3 грн”. Він також повідомив, що минулої суботи-неділі в окремих регіонах ціни на цукор в торговій мережі зросли до 5 грн. за кілограм, хоча підстав для подорожчання не було. При цьому на 20 березня роздрібні ціни становили 3,5 грн. за кілограм.

За словами І.ДЕМЧАКА, в Україні запаси цукру становлять близько 1,9 млн. тонн.