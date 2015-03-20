На Луганщині спіймали зловмисницю з "поліцайської добровольчої народної дружини ЛНР"

У Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали двох інформаторів терористичної організації "ЛНР", які передавали бойовикам дані про сили АТО у Попаснянському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, жителька Рубіжного співпрацювала безпосередньо з бойовиками незаконного збройного формування "Восток-13". Вона передавала терористам інформацію про дислокацію та переміщення української військової техніки. Отримані дані бойовики використовували для обстрілу позицій українських військових, внаслідок чого страждало й мирне населення.

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Встановлено, що затримана раніше входила до так званої "поліцайської добровольчої народної дружини ЛНР". Основним завданням цієї злочинної організації було виявлення серед жителів Рубіжного патріотично налаштованих громадян. Доля багатьох жителів в результаті досі невідома.

Іншого інформатора терористичної організації "ЛНР" СБУ затримала на одному із блокпостів у зоні АТО в Луганській області. Цей житель Попаснянського району регулярно виїжджав на підконтрольну українській владі територію. Під час поїздок за вказівкою ватажків терористів він фіксував розміщення блокпостів, види озброєння та кількість особового складу ЗСУ.

Під час огляду автомобіля, на якому пересувався зловмисник, співробітники спецслужби виявили та вилучили гранату РГД-5 і десятки набоїв до пістолета Макарова.

Стосовно обох інформаторів терористів відкрито кримінальні провадження. Тривають оперативно-слідчі дії.