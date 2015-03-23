Януковича-молодшого сьогодні поховають у Криму

За даними джерел ТСН, на церемонії будуть присутніми найближчі родичі та друзі Віктора Януковича-молодшого.

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Водночас російські ЗМІ повідомляли сьогодні, що тіло сина колишнього президента вже відправили на анексований півострів спецрейсом. Літак попрямував до Сімферополя.

Нагадаємо, повідомлення про загибель Януковича-молодшого на озері Байкал почали з'являтися 22 березня. Деякі українські та російські ЗМІ з посиланням на свої джерела в оточенні колишнього президента підтверджували цю інформацію. Також з підтвердженням загибелі Януковича-молодшого виступив депутат Нестор Шуфрич.

Між тим Міністерство закордонних справ підкреслило, що російські дипломати не квапляться надавати офіційне підтвердження цієї інформації.

Про трагічну подію на озері Байкал 21 березня повідомило головне управління МНС Росії в Іркутській області. За їхніми даними, увечері 20 березня на акваторії озера в районі північного краю острова Ольхон стався провал мікроавтобуса "Фольксваген" з водієм і п'ятьма пасажирами. Повідомлялося, що водій загинув, а пасажирам вдалося врятуватися.