Останній тиждень березня принесе до України потепління до +19

Потепління почнеться 24 березня на заході України, а з 25 березня воно охопить більшість областей. 29 березня в Україні похолодає на 2-5 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря протягом тижня в Україні складе в денні години 6-15 градусів тепла, на заході та півдні місцями до 12-19 градусів тепла. 23 і 24 березня ще буде прохолодно, 1-8 градусів тепла вдень 0-5 градусів морозу вночі.

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Переважатиме суха повітряна маса, яку обумовить антициклон, область високого атмосферного тиску. Дощ з мокрим снігом очікуються 23 березня в Криму і на Донбасі, 26 березня дощі в західних областях, 28 березня дощі чергуватимуться з проясненнями, в неділю, 29 березня, в Україні скрізь пройдуть дощі.

У Києві буде сухо і ясно, тільки 28-29 березня у столиці збільшиться хмарність та пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від 2-7 градусів на початку тижня до 10-15 градусів тепла протягом 25-29 березня.