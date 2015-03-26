Савченко доставили до Басманного суду Москви

До Басманного суду Москви доставили українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Савченко супроводжує близько 10 озброєних конвоїрів.

Савченко перед входом до залу викрикнула: "Слава Україні!", у відповідь їй голосно відповіли "Героям Слава!".

Адвокати мають намір оскаржити рішення Слідчого комітету РФ про об'єднання в одну кримінальних справ стосовно Савченко про загибель російських журналістів і незаконний перетин льотчицею російського кордону.

Читайте такожМеркель провела зустріч з матір'ю і сестрою Савченко

Крім того, адвокат Ілля Новіков повідомив, що Савченко пред'явлені звинувачення за статтею 356 Кримінального кодексу РФ - застосування заборонених засобів і методів ведення війни. Зокрема, у статті йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, депортацію цивільного населення, розграбування національного майна на окупованій території. Цією статтею передбачено покарання до 20 років позбавлення волі.

"У нас є деякі підстави вважати, що Слідчий комітет, розуміючи, що з обвинуваченням у вбивстві журналістів не клеїться, готують для Надії запасний план", - сказав Новіков.

У суді присутній консул України, а також представники посольств країн ЄС.

Біля будівлі суду припарковано 4 автобуси поліції.

Адвокат Надії Савченко Микола Полозов також повідомив у своєму Твіттері, що клітку з українською льотчицею в залі суду охороняють 12 поліцейських.

Клетку с Надеждой Савченко плотной стеной обступили 12 полицейских. Это так Путин не боится героя Украины. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 26, 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 р. на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Читайте такожЗМІ: Савченко за час голодування схудла на 28 кілограмів, у неї проблеми з внутрішніми органами

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття стосовно неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.