Савченко наполягає на своєму праві особисто брати участь в засіданні суду 26 березня

18:10, 25 березня 2015
Суспільство
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Льотчиця доручила адвокатам не брати участь в засіданні без її присутності.

REUTERS

Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко наполягає на своєму праві особисто брати участь у завтрашньому засіданні Басманного райсуду Москви.

Про це йдеться в заяві Савченко, складеній сьогодні й оприлюдненій її адвокатом Марком Фейгіним у Twitter.

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«Бажаю особисто брати участь у судовому засіданні 26.03 2015 р. у Басманному районному суді м. Москви з розгляду скарги мого захисника Новікова І. С. на постанову щодо об'єднання кримінальних справ», - заявляє Савченко.

Вона пише, що в ході судового засідання бажає особисто «заявляти відведення, клопотання, робити заяви». «У разі мого недоставлення до суду прошу відкласти слухання. Даю доручення моїм адвокатам без моєї присутності в засіданні не брати участь», - наголошує Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про порушення проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

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