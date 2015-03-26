В результаті падіння "кукурузника" на Волині, окрім пілота, загинув пасажир - МВС

Про це заявила прес-секретар УМВС України на Львівській залізниці Христина Романчук, повідомляє 112.ua.

"На даний момент, правоохоронці очікують приїзд експертів Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними службами. Оскільки літак впав, зараз місце події охороняється правоохоронцями і рятувальниками. Пілот літака пошкодив житловий будинок, впав на вулиці села і загорівся. Пілот загинув. Також встановлено, що була ще одна людина, яка загинула. Постраждалих серед місцевих жителів немає. Причини обставин надалі з'ясовуються. Опитуються можливі свідки події", - заявила Романчук.

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Як повідомляв УНІАН, у селі Промінь біля Луцька впав літак-"кукурузник" Ан-2, завантажений контрабандними білоруськими сигаретами.