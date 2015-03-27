У рідному селі Шевченка вкрали пам'ятник поету

Як повідомили УНІАН у Національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка», викрадено бронзовий пам’ятник Шевченку під назвою «…Я пас ягнята за селом…» («Мені тринадцятий минало»). Скульптурна композиція зображає скульптуру малого Тараса із зошитом, який спирається на палицю, а поруч ягня, як нагадування подорожнім, що в цьому селі в сім’ї кріпака зростав геніальний поет, художник, громадський діяч Тарас Шевченко.

Читайте такожВ Одеській області шість пам'ятників Леніну перебувають під охороною держави - ОДАЯк повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, інформація про пошкодження пам’ятника надійшла до правоохоронців сьогодні вранці. Зловмисники зрізали та викрали частину експозиції. На місці пошкодження пам'ятника Шевченку працює слідчо-оперативна група Звенигородського райвідділу міліції Черкаської області.