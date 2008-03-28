Вертоліт Мі-8, який розбився учора, був справний і не перевантажений

Вертоліт Мі-8 Держприкордонслужби, який розбився учора, не був перевантажений.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА.

За його словами, такий вертоліт може піднімати вагу до 4 тонн, на момент катастрофи його вантаж не перевищував цього показника.

Глава МНС зазначив, що зараз триває розслідування причин падіння вертольота, однак робити остаточні висновки ще зарано.

В.ШАНДРА також повідомив, що у 2006 році вертоліт був у капітальному ремонті, до його технічного стану претензій не було.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня розбився гелікоптер Мі-8 Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, який летів за маршрутом Одеса - Вилкове - о. Зміїний. На борту вертольота знаходилися 14 осіб, із них 13 військовослужбовців та 1 цивільна особа.

Під час проведення пошукових робіт вертоліт було виявлено у плавнях дельти р. Дунай в районі острова Гнєушев (Полуденний), 14,5 км північніше міста Вилкове Кілійського району Одещини.

Одну особу було врятовано і у тяжкому стані госпіталізовано до шпиталю Держприкордонслужби у м. Одесі. Стан здоров`я потерпілого стабільно тяжкий. Тіла 13 загиблих осіб (12 військовослужбовців та 1 цивільної особи) знайдені і доставлені до медзакладів м. Ізмаїла.

27 березня розпорядженням Кабінету Міністрів України була утворена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8, яку очолив міністр з питань надзвичайних ситуацій В.ШАНДРА.