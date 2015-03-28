В Одесі в готелі зарізали двох чоловіків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, сьогодні, в 18.20 в міліцію надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків у холі готелю отримали ножові поранення. Отримані тілесні ушкодження виявилися для них смертельними.

«На місце прибула слідчо-оперативна група Приморського райвідділу міліції. Під час огляду місця події констатована смерть обох потерпілих. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин події та затримання осіб, причетних до скоєння кримінального злочину», - повідомили в прес-службі.

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За деякими даними, один із загиблих - керівник готелю.

Готель «Пасаж» знаходиться в історичному центрі Одеси - на перетині вулиць Дерибасівської і Преображенської.