У Запорізькій області у ДТП постраждали 11 осіб

У Запорізькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 11 чоловік.

Про це повідомляє прес-служба ВЗГ ГУМВС України в Запорізькій області.

"В Вільнянському районі Запорізької області водій маршрутного таксі наїхав на електроопору, внаслідок чого в автобусі постраждало 11 пасажирів", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, 27 березня об 11:55 до Вільнянського районного відділу Головного управління МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП за участю маршрутного таксі "Mercedes-Benz». Водій автобуса, який рухався за маршрутом "Вільнянськ-Запоріжжя-Гортоп", не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору по вулиці Леніна в Вільнянську.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група міліції та працівники Державтоінспекції. Ними оглянуто місце пригоди та організована доставка 11 постраждалих пасажирів до районної лікарні. Семеро жінок та четверо чоловіків отримали внаслідок аварії забійні травми обличчя та тулубу. Після надання медичної допомоги постраждалих відпустили додому.

Слідчим слідчого відділення Вільнянського РВ внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).