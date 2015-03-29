У Харкові сильний вітер валив дерева та зривав дахи з будинків (фоторепортаж)

05:13, 29 березня 2015
Суспільство
4722 0

28 березня у Харкові сильний вітер валив дерева і зривав дахи з будинків.

twitter.com/itsector

Через сильний вітер, кілька будинків на Холодній Горі, Салтівці та проспекті Гагаріна залишилися без електроенергії, повідомляє IT Sector.

Читайте такожЗавтра в Україні буде тепло і сонячно, але на західні області налетять дощі

Також повідомляється, що у центрі, на площі Павлівській, з даху одного з будинків вітер зірвав великий шматок металу, який пролетів кілька метрів і впав на клумбу, пошкодивши один із флагштоків.

Раніше УНІАН повідомляв, що на вихідних до України прийде різке похолодання з температурою 0 градусів і дощами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter