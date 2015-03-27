На вихідних до України прийде різке похолодання з температурою 0 градусів і дощами

В Україні температура повітря поступово знизиться від 10-15 градусів тепла до 2-7 градусів тепла, а в неділю на північному сході навіть вдень вона буде коливатися в межах 0-5 тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 28 березня 8-14 градусів тепла, 29 березня 3-10 тепла.

У північних областях очікується волога погода, дощі, в неділю з мокрим снігом. 28 березня на Сумщині - без опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень в суботу 10-15 тепла, в неділю 0-7 градусів тепла.

У центральній частині очікуються дощі, 29 березня з мокрим снігом, 28 березня в Дніпропетровській області буде сухо. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень а суботу 12-17 тепла, в неділю 5-12 градусів тепла.

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У східних областях 28 березня - без опадів, 29 березня дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-6 тепла, вдень в суботу 7-13 тепла, в неділю 0-6 тепла, місцями до 1 морозу.

У південній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 2-8 тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

У Києві 28 березня хмарно, але без опадів, 29-го пройдуть дощі. Температура повітря вночі 3-7 градусів тепла, вдень у суботу 11-13 градусів тепла, в неділю похолодає до 4-7 тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.