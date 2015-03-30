У Харкові невідомі підірвали залізничну цистерну з паливом для військових
13:40, 30 березня 2015Суспільство
1392 0
У Харкові невідомі підірвали залізничну цистерну з паливом для Збройних сил України, в результаті вибуху ніхто не постраждав.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав / railway-publish.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух стався сьогодні близько 0:30 на залізничній станції "Основа".
Зазначається, що пошкоджено залізничну цистерну і стався витік пального. Постраждалих немає.
Читайте такожНа Дніпропетровщині терористи підірвали колію під час руху поїзда з вугіллям
За фактом вибуху на залізниці управління СБУ в Харківській області відкрило кримінальне провадження за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter