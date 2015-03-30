У Харкові невідомі підірвали залізничну цистерну з паливом для військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух стався сьогодні близько 0:30 на залізничній станції "Основа".

Зазначається, що пошкоджено залізничну цистерну і стався витік пального. Постраждалих немає.

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За фактом вибуху на залізниці управління СБУ в Харківській області відкрило кримінальне провадження за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.