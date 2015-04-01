У ГПУ заявляють, що очищення прокуратури триватиме декілька років

Для реформування прокуратури потрібен перехідний період в один рік.

Про це в ході прямої телефонної лінії заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, передає кореспондент УНІАН.

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"Ми хотіли б отримати перехідний етап, щоб був час адекватно, нормально і прозоро провести весь процес оптимізації структури прокуратури. Для цього - не будемо себе обманювати - потрібен мінімум рік. У нас сьогодні 18,5 тис працівників, і не можливо з 25 квітня (дата вступу в силу нового законодавства щодо прокуратури - УНІАН) взяти і все змінити, оскільки виникне маса процесуальних проблем: на папері будуть створені місцеві прокуратури, а фактично їх не буде. Тому ми обговорюємо це питання з Верховною Радою і сподіваємося на перехідний етап", - зазначив заступник генпрокурора.

Також він додав, що очищення прокуратури не відбудеться за один рік: "це процес на декілька років, але якщо вдасться хоча б 40% очистити і поставити на ноги нову систему, це буде серйозний крок вперед".