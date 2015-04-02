Майже 50% українців вважають, що за підтримку агресії РФ та сепаратизм треба позбавляти громадянства - опитування

Відносна більшість респондентів (48,6%) підтримує думку, що громадян України, які підтримали російську агресію проти України, анексію Криму, сепаратистські рухи на сході і півдні, треба позбавляти українського громадянства.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження щодо оцінки громадянами ситуації на Донбасі, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

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Зазначається, що не підтримують цю думку 33,0% опитаних.

Підтримують таку думку абсолютна більшість жителів заходу (77,4%) і центру (56,0%), не підтримують – абсолютна більшість жителів Донбасу (50,0%).

Крім того, зазначається, що в українському суспільстві не існує одностайності в оцінках поточних результатів Мінських домовленостей. Позитивно їх оцінюють 34,0% опитаних, негативно – 22,2%, нейтрально – 25,5%. Решта опитаних вагалися з відповіддю або нічого не знають про ці домовленості.

Немає одностайної думки і в кожному з регіонів, за винятком Донбасу, де 57,1% позитивно оцінили поточні результати домовленостей.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 березня 2015 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене за підтримки уряду Швеції.