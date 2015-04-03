Лутковська заявила, що пропускна система в зону АТО "категорично негуманна"

Про це вона сказала в ефірі Громадського ТВ.

«Система категорично негуманна. Якщо людина живе в Донецьку і вирішила що треба рятуватися, тому що є загроза життю, їй треба спочатку пройти кілька блокпостів так званої ДНР, прийти на перший блокпост української армії. Подати документи. Потім через всі блокпости ДНР повернутися назад. Почекати 10 днів. Знову приїхати на перший блокпост української армії і запитати – чи є вже перепустка чи немає», - заявила Лутковська.

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Вона додала, що часто це супроводжується ризиком для життя.

Лутковська зазначила, що на блокпостах мав би діяти пропускний режим, на зразок того, що застосовується на державному кордоні.

«Наше завдання переконати СБУ в тому, що якщо ви хочете контролювати переміщення людей, – будь ласка, але зробіть нормальну систему», - сказала омбудсмен.

Раніше УНІАН повідомляв, що Лутковська попросила голову Слідчого комітету РФ змінити запобіжний захід для Савченко.