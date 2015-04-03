В анексованому Криму "Правий сектор" визнали терористичною організацією

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на ФСБ РФ.

Зазначається, що рішення Московського міського суду про визнання кримського підрозділу "Правого сектора" терористичною організацією набрало чинності 30 грудня минулого року, однак відділення, розташоване на території півострова заборонили тільки зараз.

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Згідно з повідомленням, підрозділ внесено у відповідний "терористичний" список, опублікований на сайті ФСБ РФ.

Всього в цьому списку на сайті ФСБ на даний час 23 організації. У їх числі - "Ісламська держава", "Аль-Каїда", "Хізб-Ут Тахрір", "Рух Талібан", "Брати-мусульмани", "Конгрес народів Ічкерії і Дагестану".