Випускникам з Макіївки видали дипломи Ростовського державного університету (фото)

Студенти Донбаської національної академії будівництва і архітектури (ДонНАБА), яка знаходиться в Макіївці, отримали дипломи магістрів Ростовського державного будівельного університету.

Про це повідомляється на сайті так званої "Ради міністрів і Народної ради ДНР".

Наголошується, що 18 випускників - архітектори і будівельники - отримали дипломи "після захисту у спільній комісії".

Ректор вузу Євген Горохов заявив, що частина захисту дипломів проходила у форматі відеоконференції - професори Ростовського університету спілкувалися зі студентами по скайпу.

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"Спільна акредитаційна комісія одноголосно вирішила, що наші діти гідні отримати дипломи російського вишу. Але найголовніше, що ми отримали не тільки російські дипломи, але й дипломи Донецької Народної Республіки, - заявив так званий "міністр освіти і науки ДНР" Ігор Костенок. - Наступними будуть отримувати дипломи випускники інших вищих навчальних закладів, а також випускники професійно-технічних училищ".

Горохов також додав, що ще 700 студентів ДонНАБА подали заяву на отримання екстерном аналогічних дипломів.