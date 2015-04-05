Міносвіти попереджає про шахраїв, які збирають кошти на АТО від імені відомства

На сайті Міносвіти оприлюднено звернення до керівників навчальних закладів з проханням бути пильними.

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«У зв'язку з тим, що останнім часом почастішали випадки звернення до керівників вищих та професійно-технічних навчальних закладів шахраїв, які прикриваються ім'ям Міністерства освіти і науки, з проханням перерахувати кошти на потреби АТО, офіційно заявляємо, що міністерство не збирає кошти на будь-які потреби, і тому звернення осіб у навчальні заклади з цього питання вважає злочинним і особливо цинічним», - йдеться у зверненні.

Міністерство освіти і науки просить керівників внз бути пильними і відразу повідомляти міністерству про такі випадки і звертатися в правоохоронні органи.