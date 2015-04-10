З Львівщини в зону АТО відвезли більше тисячі пасок та півтори тисячі крашанок

З Львівщини в зону проведення антитерористичної операції громадські активісти 9 квітня повезли більше тисячі пасок та півтори тисячі писанок та крашанок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадського формування „Рабів до раю не пускають”, волонтери повезли військовослужбовцям освячені паски, ковбасу і крашанки, щоб українські бійці змогли відсвяткувати Великдень.

Як зазначається у повідомленні, упродовж тижня волонтери приймали від галицьких господинь спечені ними паски, рогалики, печиво, сирники, писанки та крашанки.

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Загалом, зібрали і відправили бійцям в зону АТО понад тисячу штук пасок, півтори тисячі яєць, серед яких були писанки, 70 ящиків печива, 20 трилітрових банок сала, кілька банок смальцю, ковбаси та консервацію.

Отець Михайло Розпендовський освятив продукти.

Окрім продуктів харчування, військовим також повезли понад 200 блоків цигарок, багато дитячих малюнків, вітальних листівок на пасхальну тематику та браслетів-оберегів.

Усе зібране активісти завантажили у два буси з причепами.

Святкові набори будуть роздані пораненим бійцям у Артемівському військовому госпіталі та військовим, які несуть службу в Слов’янську, Щасті, Старобільську, Костянтинівці.