В окупованому Донецьку з’явилися квитки для проїзду у транспорті з ціною у рублях - ЗМІ

Про це повідомляє місцевий сайт Новости Донбасса.

Як видно, проїзд у трамваї, тролейбусі та автобусі у так званій Донецькій народній республіці коштує 3 російські рублі.

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Як повідомляв УНІАН, у так званому "міністерстві фінансів" самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявили про намір дозволити своїм "громадянам" розплачуватися доларами, євро, юанями, фунтами та ієнами.