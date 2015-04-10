В окупованому Донецьку з’явилися квитки для проїзду у транспорті з ціною у рублях - ЗМІ
16:21, 10 квітня 2015Суспільство
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В окупованому Донецьку для тролейбусів та трамваїв надрукували квитки з вказаною в російських рублях вартістю проїзду.
Квиток для проїзду у транспорті в окупованому Донецьку / novosti.dn.ua
Про це повідомляє місцевий сайт Новости Донбасса.
Як видно, проїзд у трамваї, тролейбусі та автобусі у так званій Донецькій народній республіці коштує 3 російські рублі.
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Як повідомляв УНІАН, у так званому "міністерстві фінансів" самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявили про намір дозволити своїм "громадянам" розплачуватися доларами, євро, юанями, фунтами та ієнами.
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