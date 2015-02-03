Бойовики «ДНР» хочуть дозволити розплачуватися на окупованих територіях фунтами та ієнами

Про це повідомляє ОстріВ з посиланням на так званий «прес-центр республіки».

"Все складніше стає забезпечити функціонування нормальної роботи підприємств, а значить і стабільної виплати заробітної плати. В важкому становищі опинилися так ж пенсіонери і соціально не захищені верстви населення", - скаржаться бойовики, які в свій час знищили банківську систему на підконтрольній їм території Донецької області.

У "міністерстві" усвідомили, що дефіцит готівкової грошової маси відбивається на всіх сферах життєдіяльності і на рівні життя мешканців окупованих територій.

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"Доводиться констатувати, що поряд з гривнею, яка залишається основним платіжним засобом, можуть бути дозволені для обігу на території Республіки інші доступні громадянам валюти: фунти, долари, юані, ієни і євро", - пропонує в якості виходу з ситуації з дефіцитом готівкової гривневої маси "міністерство фінансів ДНР".

Показово, що російські рублі в якості можливого платіжного засобу в заяві не зазначаються.