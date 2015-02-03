Бойовики «ДНР» хочуть дозволити розплачуватися на окупованих територіях фунтами та ієнами
Так зване "міністерство фінансів" самопроголошеної "Донецької народної республіки" має намір дозволити своїм "громадянам" розплачуватися доларами, євро, юанями, фунтами та ієнами.
Про це повідомляє ОстріВ з посиланням на так званий «прес-центр республіки».
"Все складніше стає забезпечити функціонування нормальної роботи підприємств, а значить і стабільної виплати заробітної плати. В важкому становищі опинилися так ж пенсіонери і соціально не захищені верстви населення", - скаржаться бойовики, які в свій час знищили банківську систему на підконтрольній їм території Донецької області.
У "міністерстві" усвідомили, що дефіцит готівкової грошової маси відбивається на всіх сферах життєдіяльності і на рівні життя мешканців окупованих територій.
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"Доводиться констатувати, що поряд з гривнею, яка залишається основним платіжним засобом, можуть бути дозволені для обігу на території Республіки інші доступні громадянам валюти: фунти, долари, юані, ієни і євро", - пропонує в якості виходу з ситуації з дефіцитом готівкової гривневої маси "міністерство фінансів ДНР".
Показово, що російські рублі в якості можливого платіжного засобу в заяві не зазначаються.