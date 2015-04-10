На Дніпропетровщині на Великдень порядок забезпечать більше 3 тисяч міліціонерів

На Дніпропетровщині на Великодні свята правопорядок забезпечуватимуть понад 3 тис. міліціонерів.

Про це сьогодні журналістам повідомив начальник відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС в Дніпропетровській області, майор міліції Артем Лисогор.

За його словами, 11-12 квітня в 427 культових спорудах регіону відбудуться релігійні заходи з нагоди святкування Великодня, в яких планується участь понад 1 млн осіб.

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«До охорони громадського порядку буде залучено понад 3 тис. співробітників міліції. Безпосередньо у церквах будуть патрулювати 2,3 тис. співробітників МВС. На прилеглих територіях чергуватимуть 700 співробітників, 100 офіцерів та курсантів закладів внутрішніх справ, 56 співробітників апарату ГУМВС і 4 екіпажі БМОБОП. За забезпеченням безпеки на дорозі будуть стежити 152 співробітника ДАІ», - зазначив Лисогор.

Також він додав, що ситуацію з охороною правопорядку ускладнює проведення футбольного матчу 11 квітня на стадіоні «Дніпро-Арена» між ФК «Дніпро» і ФК «Металіст».

«До охорони громадського порядку під час цього матчу буде залучено 214 співробітників МВС», - уточнив Лисогор.