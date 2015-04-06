В Одесі на Великдень і травневі свята правопорядок охоронятимуть велопатрулі та вершники

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді заявив начальник департаменту муніципальної служби безпеки Одеської міської ради Олександр Петрик.

Він зазначив, що громадські формування патрулюватимуть місця масового скупчення людей спільно із правоохоронцями.

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Зокрема, на території меморіалу 411-1 батареї і парку Перемоги громадський порядок забезпечуватимуть кінний патруль і охоронна фірма «СОБ», на Трасі здоров'я - велопатрулі.

Як зазначив Петрик, правоохоронці та громадські формування патрулюватимуть місто, щоб не допустити провокацій, псування зелених насаджень тощо.

Нагадаємо, у лютому 2013 року УНІАН повідомляв, що полк патрульної служби ГУ МВС України в м. Києві за результатами тендеру уклав угоду з КП «Київський іподром» на використання приміщень з утримання кінного складу вартістю 480 тис. грн.