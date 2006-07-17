Під Києвом зіткнулися три іномарки: є постраждалі

На автошляху Київ-Житомир поблизу с.Стоянка Києво-Святошинського району внаслідок зіткнення легкових автомобілів "Лексус-ЛХ407", "Деу-Сенс" та "Мерседес-190" постраждало 6 осіб, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні смт.Буча.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - водій автомобіля "Деу-Сенс" не впорався з керуванням і допустив виїзд на зустрічну смугу.

Всього за добу на території країни зареєстровано 163 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 23 особи та 203 - травмовано.