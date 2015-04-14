Львівська область на 100% виконала план мобілізації військовозобов'язаних

Як повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації (ОДА), про це повідомив голова ОДА Олег Синютка, звітуючи про 100 днів перебування на посаді керівника області.

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"На жаль, перший етап 4-ї хвилі мобілізації ми змогли виконати лише на 60%. І це доконаний факт. Однак, хочу передовсім подякувати владикам усіх християнських церков, які донесли до людей основну мораль щодо захисту нашої держави, - сказав Олег Синютка. - А також редакторам та журналістам наших видань, які досить суттєво змінили риторику. Сьогодні ми говоримо, що захист нашої Батьківщини – це обов'язок кожного громадянина України".

Окрім того, голова Львівської ОДА наголосив, що особливу увагу сьогодні потрібно приділити демобілізованим.

"Ми зобов'язані цим людям, які були в окопах, і, ризикуючи власним життям, захищали нас із вами. Ті люди, які першими пішли захищати східні кордони, заслуговують на підтримку як від держави, так і від суспільства", - додав голова ОДА.